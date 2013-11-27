Подведены итоги визита Президента Туркменистана в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил двухдневный официальный визит в Узбекистан, который был предпринят с целью подписания ряда двусторонних документов, регулирующих отношения и развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Во второй день визита узбеский и туркменский лидеры посетили узбекско-американское совместное предприятие "General Motors Powertrain Uzbekistan", специализирующееся на производстве двигателей для автомобилей, где ознакомились с налаженным на заводе процессом производства легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также осмотрели выставку продукции СП.

В тот же день глава Туркменистана возвратился на Родину.

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