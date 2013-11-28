Ярмарка вакансий в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября в городе Бухаре была организована ярмарка труда, в которой приняли участие представители 153 предприятий с различных районов области. Всего на ярмарке было представлено 643 вакантных места, на которые могли быть приняты выпускники профессиональных колледжей с соответствующей специализацией.

На ярмарке труда также был открыт "уголок правовой помощи" по вопросам трудоустройства и защиты прав трудящихся, организованный при участии сотрудников прокуратуры и управления биржи труда.

183 выпускника заключили договора сразу на ярмарке, еще 432 человека получили направление на собеседование со специалистами предприятий, на которых они изъявили желание работать. Как пояснила представитель биржи труда Мохигуль Зарипова, сейчас практикуется приглашать выпускников на собеседование с руководителями и специалистами тех предприятий, где бы они хотели работать. - В этом случае молодые люди могут непосредственно ознакомиться с производственным процессом, а руководители отделов или специалисты, под началом которых они будут работать, помогут советом.