Встреча хокима города Навои с населением махалли

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября в актовом зале общеобразовательной школы №8 состоялась встреча и.о. хокима города Навои Обилова Азамата Амоновича с жителями махаллей "Хумо", "Дустлик", "Матонат" и "Олтин водий".

В нем вместе с работниками хокимията также приняли участие представители отдела народного образования, здравоохранения, правоохранительных структур, жилищно-коммунальных служб и других предприятий и учреждений города.

На встрече, которая прошла в форме диалога, обсуждались вопросы состояния готовности жилищного фонда, учебных заведений и административных зданий города к зимнему сезону, вопросы обслуживания населения предприятиями торговли и сферы быта, снабжения продуктами первой необходимости, бесперебойного обеспечения электроэнергией, холодной и горячей водой, природным газом, своевременной выдачи пенсии и пособий.

Хоким и руководители городских организаций ответили на вопросы, поставленные перед ними жителями указанных махаллей.

Подобные встречи хокима с жителями других махаллей намечено провести в ближайшие дни.

УЗИНФОРМ