



Президент Узбекистана принял премьера Госсовета Китая



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Куксарой Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна, прибывшего в страну с официальным визитом для обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества. В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы сотрудничества политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, подтвердили взаимное стремление к наращиванию объемов партнерства в области создания совместных производств, прежде всего, в сфере высоких технологий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи