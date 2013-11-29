Семинар для сотрудников Госкомимущества

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Бухарском управлении Комитета государственного имущества состоялся семинар с участием представителей республиканского Комитета. Семинар был посвящен вопросам совершенствования деятельности Госкомимущества, в ходе чего были обсуждены меры по исполнению постановления Кабинета Министров Узбекистана от 16 октября 2006 года № 215 "О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества".

Специалисты из республиканского Комитета рассказали, что для реализации указанных задач разработано и зарегистрировано в Министерстве юстиции "Положение о порядке учета и ведения реестра государственных предприятий и учреждений Республики Узбекистан". Согласно этому документу, учет государственных предприятий и учреждений производится путем внесения в Реестр и периодического обновления соответствующих сведений, касающихся государственного имущества. В частности, в базу данных объектов учета вносится вся необходимая информации о них с присвоением реестрового номера и периодического обновления данных об объектах учета или исключении их из Реестра при изменении формы собственности.

Также было отмечено, что все вновь создаваемые государственные предприятия (учреждения) в обязательном порядке после государственной регистрации должны представлять в территориальное управление Госкомконкуренции следующие документы:

- заявление о включении в Реестр с копией решения о создании государственного предприятия (учреждения);

- копия зарегистрированного Устава предприятия (учреждения) и копии документов, являющегося основанием для передачи государственного имущества;

- копии актов приема-передачи государственного имущества.

Каждому государственному предприятию и учреждению, имеющему статус юридического лица, выдается отдельное свидетельство. В этой работе следует учитывать важность выполнения субъектами установленных требований. Государственные предприятия один раз в полгода, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в обязательном порядке должны представлять информацию о состоянии государственного имущества, или внесения изменений и дополнений в реестр, вести учет и обеспечивать эффективное управление, сохранность и целевое использование государственного имущества в порядке.

Ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации в управление Госкомконкуренции о государственном имуществе, находящемся на балансе государственного предприятия (учреждения), возлагается на руководителя государственного предприятия (учреждения). За несоблюдение требований указанного выше Положения руководители предприятий могут быть привлечены к ответственности в соответствии с национальным законодательством.

В настоящее время территориальным управлением совместно с органами статистики проводится мониторинг действующих и бездействующих государственных объектов, данные о которых вносятся в Государственный Реестр. Из имеющихся в области 1943 государственных предприятий (учреждений) в Государственный реестр включено 1892, из них: в области здравоохранения - 586, в системе образования - 976 и по прочим отраслям - 330 государственных учреждений и предприятий области.

В заключение семинара специалисты рекомендовали чаще проводить семинары по данным вопросам в городах и районах области, с участием государственных служащих, которым необходимо разъяснять порядок учета государственного имущества и правильности оформления отчетных данных.