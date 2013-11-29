Смотр-конкурс детских рисунков и сочинений

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в центре детского творчества "Баркамол авлод" города Навои прошел смотр-конкурс детских рисунков и сочинений на тему "Выбери жизнь без СПИДа".

В мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом, организованном по инициативе городского Кенгаша движения молодежи "Камолот" совместно с городским Комитетом женщин, центром борьбы со СПИДом и отделом народного образования, приняли участие одаренные ученики, ставшие победителями школьных этапов конкурса.

По итогам конкурса, первое место за лучший рисунок было присуждено ученику общеобразовательной школы №3 Шохруху Рахматову. Лучшим сочинением, посвященным борьбе со СПИДом, была признана работа Амины Кулахмедовой, ученицы общеобразовательной школы №13.

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