Завершился месячник русского языка и литературы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в общеобразовательной школе №8 города Навои в эти дни проходят беседы за "круглым столом", открытые уроки, "Конкурс знатоков" и другие мероприятия, посвященные месячнику русского языка и литературы.

Областной семинар учителей русского языка и литературы на тему "Использование на уроках русского языка информационно-коммуникационных технологий" также был организован в рамках месячника.

Особый интерес у участников семинара вызвали проведенные с использованием современных технологий открытые уроки учителей Д.Туйбоевой Г.Кенжаевой, Ф.Икромовой и Н.Исмоиловой.

В завершение семинара на заданные вопросы ответили методисты областного управления народного образования.

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