В Кармане прошел литературный вечер

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября по инициативе Карманинского районного хокимията совместно с редакцией газеты "Голос Карманы" и районного отдела по делам культуры и спорта в школе музыки и искусства №2 прошел литературный вечер на тему "Внимание литературе – внимание духовности".

В мероприятии, в рамках которого прошла презентация книги "Туташ туйгулар", приняли участие хоким Карманинского района Шарофиддин Исматов, помощник хокима области по духовно-просветительской работе Равшан Хайдаров, поэты и писатели района.

- В этой книге собраны литературные произведения более 70 мастеров пера, родившихся в Карманинском районе и осуществляющих свое творчество в столице и области, - говорит заслуженный журналист Республики Узбекистан Ашурали Жураев.

В рамках мероприятия состоялись поэтические состязания местных поэтов. Прозвучали песни творческих коллективов района.

УЗИНФОРМ