



За "круглым столом" в Навои обсудили актуальную тему



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в колледже культуры и искусства города Навои прошло заседание за "круглым столом" на тему "Вред, наносимый экологии от сжигания опавших листьев". В обсуждении актуального вопроса повестки дня приняли участие представители Навоийского регионального отделения экологического движения Узбекистана, областного комитета охраны природы, центра санитарно-эпидемиологического надзора, областного Кенгаша Социал-демократической партии "Адолат", городского благотворительного фонда "Махалля", преподаватели и учащиеся колледжа. Выступившие на заседании подчеркнули пагубное влияние на человека и животный мир, на всю окружающую среду, токсических веществ, выделяемых вместе с дымом при сжигании опавших листьев и кустарников, что приводит к возникновению новых и активизации хронических заболеваний, раасказали о необходимости активной разъяснительной работы по месту жительства и на предприятиях. Было сказано об ужесточении штрафных санкций нарушителям чистоты окружающей среды. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи