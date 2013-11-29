Узбекистан и Индия обсудили вопросы взаимодействия

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с первым заместителем министра иностранных дел Индии Суджатой Сингх, прибывшей в Ташкент во главе делегации своей страны для участия очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе, сотрудничество в рамках ШОС и других сферах региональной и международной политики, развитие торгово-экономических отношений, реализацию достигнутых ранее договоренностей, а также расширение взаимных поставок, реализацию взаимовыгодных проектов с использованием возможностей интермодального хаба в городе Навои, из которого в настоящее время осуществляется регулярные грузовые рейсы в международные логистические центры в Европе и Азии, включая индийские города Дели и Мумбай, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

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