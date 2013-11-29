Глава МИД Узбекистана провел встречу с представителем премьер-министра Пакистана

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял советника премьер-министра Исламской Республики Пакистан по национальной безопасности и иностранным делам Сартаджа Азиза, находящегося в Ташкенте во главе делегации в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены состояние и перспективные направления укрепления узбекско-пакистанских связей, а также вопросы взаимодействия в рамках многосторонних организаций, в том числе в ООН, ШОС и других структур в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

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