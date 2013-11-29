



Ислам Каримов провел встречу с Дмитрием Медведевым



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой принял Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, прибывшего в страну в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Ташкенте. В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы межгосударственного взаимодействия, которое страны договорились развивать на прочной основе взаимного доверия, долгосрочных целей и задач, стоящих перед обоими государствами и народами, сообщает пресс-служба узбекского-лидера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи