В Алате открылся многопрофильный цех по пошиву одежды

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Алатском районе открылось новое предприятие "Нилуфар текст", специализирующееся на пошиве мужской и женской одежды, а также спецодежды для производственных предприятий Бухарской области.

На малом предприятии установлено 25 современных швейных машин, что позволило трудоустроить сразу 25 девушек из числа местных жителей, ранее окончивших различные профессиональные колледжы. В настоящее время ООО "Нилуфар текст" заключило договора с 35 производственными предприятиями своего района на пошив спецодежды для рабочих этих предприятий.

Это уже второй цех, открытый в этом районе за последние два месяца. В сентябре в районном центре открылся швейных цех, который занимается пошивом только женской одежды. Но каждое такое предприятие служит обеспечению занятости местного населения, что особенно важно для молодежи.