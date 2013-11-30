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Выставка БНСР в Москве
30.11.2013 13:58

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан является колыбелью древней культуры, вписавшей одну из самых ярких страниц в историю мировой цивилизации. Стало доброй традицией проводить фестиваль культуры “Эхо Веков”, направленный на сохранение, развитие и широкую пропаганду национальной культуры и искусства. Возник ряд вопросов, связанных с организацией подобных фестивалей. И мы стали интересоваться архивными документами. В Бухарском областном государственном архиве хранится фонд № 421 “Выставочный комитет Бухарской Народной Советской Республики Главного Комитета Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в городе Москве”. Листаем пожелтевшие страницы архивных документов этого фонда...

1923 год. Страна после нескольких разрушительных для хозяйства лет начинает возрождаться и возвращаться к строительству мирной жизни. В это время, постановлением IХ съезда, решено было организовать в Москве Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку, которая бы дала полное изображение состояния сельского хозяйства и промышленности страны. Решение об организации выставки было не единодушным: "… краткость времени, грандиозность работ и сравнительно нищенство страны – все это было доказательством невозможности создания выставки в 1923 году". С другой стороны приводились мнения о необходимости " во что бы то ни стало организовать выставку именно в 1923 году, устроить генеральный смотр, выделить наглядно все последствия бедственных годов, разрушения и, в то же время, творчества, во многих случаях не останавливающегося".(фонд 421 опись 1 дело 3 стр.7-9)

В выставке принимали участие все автономные республики и области, государственные и общественные учреждения и предприятия, коллективные и частные хозяйства и производства. В выставке приняла участие и Бухарская Народная Советская республика.

В силу ряда причин выставочная работа в Бухаре была начата 1 мая 1923 года, когда Средне-Азиатский выставочный комитет имел уже трехмесячный опыт, установившиеся методы работы, необходимые программы. Выставочный комитет приступил к работе 9 мая 1923 года. На первом этапе необходимо было выяснить, насколько целесообразно и возможно участие Бухары в выставке, какие экспонаты Бухара может выставить и сколько это будет стоить. Возглавил Бухарский выставочный комитет т.Атабаев, в состав комитета вошли т. Бурштин (заместитель председателя), тт. Хальбаев Х., Бакиев А., Сахаров А.Г. (зав.торгово-промышленным отделом), Могильников И.В. (зав.сельскохозяйственным отделом), Клеванцов В.А. (бухгалтер), рабочие тт. Убайдуллаев М., Ризаев Т., Алиев, представители частных торговцев т.Вахидов К., Азисов М.(фонд 421 опись 1 дело 4). Работа Бухарского выставочного комитета ярко отражена в докладе т.Бурштина: "… Работа в Бухаре протекала с большими трудностями: отсутствовали программы, координированные с особенностями хозяйственного уклада Бухары, отсутствовал план работы, не было достаточно подготовленных работников… Экономическая история Бухары в прошлом – это. В большинстве случаев, шифрованные страницы своеобразной книги, ключ к которой в новейшее время отыскивается путем экспедиционных работ. Учитывая это обстоятельство и приходилось устанавливать в Бухаре программу предстоящей работы. Организационно пришлось учитывать и то обстоятельство, что Бухара – страна одновременно аграрная и торговая, и мы на линиях её сельскохозяйственного развития всегда находим отложения торгового капитала. Это обстоятельство привело к тому, что расходы по представлению Бухары на Всероссийской сельскохозяйственной выставке взяло на себя частью государство и, в большей части, местные торговые товарищества…". (фонд 421 опись 1 дело 3 стр.12) На нужды выставки бухарским купечеством было отпущено до 45 тыс. золотых рублей, госторгом – до 15 тысяч.(фонд 421 опись 1 дело 3 стр.18)

Существовали и другие трудности. Как отмечалось в информации Бухарского выставочного комитета "…В то время, как самый глухой уезд Европейской России имеет данные… по сельскому хозяйству. Кустарной промышленности, в Бухарском Наркомземе нет ни одного агронома, нет и не было ни одного опытного учреждения, нет никаких сельскохозяйственных школ. Наркомзем не имеет приблизительных данных о числе населенных пунктов, количестве культурной земли, числе хозяйств и т.д. В этих условиях приходилось демонстрировать Бухару". (фонд 421 опись 1 дело 5, стр.7)

Но, несмотря на сложные условия, выставком работал. Была представлена программа экспонатов по кустарно-промышленному отделу: "По гончарному производству: полный набор гончарных изделий (водостоки, чилимы, пиалы, тарелки и прочее); образцы глины и инструментов, употребляемые в гончарном производстве различными материалами в различных районах. По ювелирному производству: коллекции колец серебряных, колец золотых, браслетов серебряных, серег простых, серег с камнями, четок (таспих) разных, караловых и янтарных ожерелий, ножей простых и отделанных серебром и камнями, табакерок деревянных, отделанных серебром, пряжек для поясов серебряных. По токарному производству: полный набор изделий деревообделочников. По столярному и резничному производству: образцы дверей створчатых разных, седел деревянных разных, гребней деревянных разных, чилимов деревянных, шкафчиков деревянных, диванов туземных и другие. По ковровому производству: образцы ковров, выделываемых в пределах Бухары различных размеров, сортов, рисунков, различными мастерами в различных районах различными народностями; образцы паласов бухарских различных размеров и рисунков; образцы хуржунов. По производству бумаги: образцы бумаги разной и местной выработки. По мелким кустарным производствам: образцы тюбетеек (калапуш), платков вышитых. Скатертей вшитых, покрывал вышитых, косинок вышитых шелком и золотом швейных уборов, ичигов из разноцветной кожи и вышитых, мелких вышивок (кайма и прочее), расшитого войлока, кофт расшитых золотом, рубашек расшитых шелком, одеял бухарских шелковых и адрас, художественных вышивок на коже: портфелей, папки для бумаг, кошельки и прочее; ножи и замки и другие изделия различных мастеров в различных районах. Изделия из меди: образцы чайников медных, простых; кумганов медных, простых; умывальных чаш; тех же предметов художественной работы; чилимов художественной работы; подносов и полоскательниц. Металлические изделия: полный набор гисарских ножей. По отделу шелкоткачества: образцы сырья; инструментов и орудий производства; изделий по различным районам мастеров различных народностей: сузани, вышивки, халаты из различных материалов". (фонд 421 опись 1 дело 11а, стр.5-25)

Была представлена программа экспонатов и по сельскохозяйственному отделу: "По отделу полеводства: коллекция образцов зерна различных культурных растений Бухары; коллекции спелых или засушенных растений всех культурных растений Бухары. По отделу садоводства и виноградарства: ассортимент яблок, персиков, айвы, абрикосов, гранатов, инжира, кок-султана, винограда. По отделу огородничества и бахчеводства: коллекции огородных и бахчевых культур. По отделу сельскохозяйственных орудий: ассортимент сельскохозяйственных орудий. По отделу животноводчества: партия каракулевых овец 10 штук, две лощади, партия кур и голубей, прочий скот." (фонд 421 опись 1 дело 11а, стр.5-25)

К 17 июня все экспонаты были отправлены из Бухары в Москву. " К моменту прибытия в Москву экспонатов и сотрудников Бухарского комитета, - как пишется в отчете об участии БНСР на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, - Средне-Азиатский Павильон еще не был отстроен и развертывание Бухарской выставки происходило еще под стук молотков и топоров и протекало в условиях исключительной нагрузки. Рабочий день на выставке с первого дня вышел за" всякие пределы и нормы и сотрудники и рабочие Комитета работали с 9 часов утра до 12 часов ночи. И только 25 августа был открыт Средне-Азиатский Павильон. С первого же дня своей работы Павильон занял на Выставке доминирующее положение своей грандиозной постройкой, архитектурными особенностями и небывалым интересом к нему со стороны десятков тысяч экскурсантов.

Бухарский отдел занимал в Средне-Азиатском Павильоне отдельное крыло общей площадью в 700 квадратных аршин. В центре была расположена с поднятым пологом бухарская палатка, внутреннее удобство коей отражало бытовые моменты местного населения. По одну сторону был развернут Ювелирный Отдел и по другую – ковровый. Стены были декорированными коврами, сузани, паласами местной выработки. Вдоль стен были устроены посредством перегородок отдельные киоски, живо напоминающие базары Бухары. В этих киосках и были развернуты отделы каракуля, мануфактуры, художественные изделия местных кустарей, сельскохозяйственные и другие. Кроме того уже в Москве из богатейшей коллекции гр.Тамарина был организован уголок книг под названием: "Средняя Азия в Европейской науке, литературе и искусстве". Среди этих книг находились редкие экземпляры по экономике и истории Бухары. Кроме того здесь же были развешены картины Востока лучших Европейских и Русских мастеров.

Все это вместе обеспечило Бухарскому отделу Центральное место в Средне-Азиатском Павильоне и дало ему самую высокую посещаемость. Как сотрудники Выставки, так и представители частных купцов находились в павильоне с 10 часов утра до 10 часов вечера, а рабочие кроме того несли еще ночную охрану Бухарского отдела".

Яркость Бухарского отдела сделала из него центр всех торжественных и праздничных заседаний. Так открытие Павильона было организовано в Бухарском отделе. В Бухарском же отделе был организован праздник народов Востока, наконец, здесь же происходило заключительное заседание Московского Совета, посвященное достижениям выставки.

В газетах и журналах появились отдельные статьи и очерки, посвященные Бухарскому отделу. В отчете также указывалось: "Успешность выступления Бухары на Всероссийской Выставке необходимо отнесли и за счет исключительной энергии сотрудников Выставочного Комитета, которые работали каждый в своей отрасли и все вместе, никогда не считаясь со временем и занимаемым положением. Например, в качестве дежурного приходилось назначать бухгалтера, т.к. 8 человек не могли выдержать в течении двух месяцев ежедневной работы, не имея никаких дней законного отдыха, т.к. дни отдыха и праздника являлись днями наибольшей посещаемости.

Полное удовлетворение вызывает так же преданность рабочих подневной и ночной охраны Бухарского отдела. Если в целом ряде павильонов порча, пропажа и кража экспонатов по некоторым Отделам достигали 30 %, то Бухарский Отдел занимает первое место по сохранности своих экспонатов Бухары.

Вот почему можно думать, что высшая государственная награда, полученная Союзом Средне-Азиатских республик, в значительной мере отражает то значение, которое сыграл на выставке Бухарский отдел".

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