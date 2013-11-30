В Ташкенте прошло заседание Совета глав правительств стран ШОС

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября в Ташкенте состоялось 12-е заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, для участия в которой во главе делегаций прибыли премьер-министр Республики Казахстан Серик Ахметов, премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, премьер-министр Кыргызской Республики Жонтуры Сатыбалдиев, председател правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзоды, Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Чжан Синьфэн.

В ходе предварительной встречи в узком формате главы правительств стран-членов ШОС еще раз напомнили об основных целях организации ШОС, рассмотрели исполнение задач, поставленных на последнем заседании организации.

Затем заседание продолжилось в расширенном составе с участием председателей правления Делового совета ШОС и Совета Межбанковского объединения ШОС, представителей государств-наблюдателей (Афганистана, Индии, Монголии, Ирана, Пакистана), а также международных организаций-партнеров (таких как ЭСКАТО ООН, Исполнительный комитет СНГ и другие), которые в свою очередь представили отчет о проделанной ими работе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития на пространстве ШОС, в том числе путем обеспечения макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, опережающего развития высокотехнологичных отраслей экономики, модернизации промышленной инфраструктуры, совершенствования механизмов финансового обеспечения инвестиционных проектов, налаживания прямых контактов между деловыми кругами и финансовыми структурами государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

На заседании были рассмотрены новые проекты по созданию совместных высокотехнологичных и инновационных производств и реализации проектов в таких приоритетных секторах экономики, как инфраструктура, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культура, образование, спорт, охрана окружающей среды, туризм, развитие выставочно-ярмарочной деятельности и мультимодальных транспортно-логистических комплексов, транспорта и транспортной инфраструктуры, подчеркнута необходимость расширения финансово-банковского сотрудничества, создания Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС, а также подписания соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

По итогам встречи была подписана Программа информирования об эпидемиологической ситуации, вызванной инфекционными заболеваниями на территории государств-членов ШОС, одобрен отчет Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов организации, утвержден ее бюджет на 2014 год, а также решено продолжить совместную работу по развитию сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, культуры, образования, спорта, туризма, науки и техники, по более полному использованию туристического потенциала региона в целях пропаганды богатого историко-культурного наследия.

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