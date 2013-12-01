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Человеческий фактор
01.12.2013 11:47

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 ноября в областном управлении пожарной безопасности состоялось собрание, на котором были обсуждены предупредительно-профилактические меры борьбы с пожарами. На собрании было отмечено, что изучение причин возникновения возгораний и сильных пожаров показало серьезную проблему, связанную с халатным отношением самих граждан к соблюдению требований пожарной безопасности.

Согласно статистике, за 10 месяцев текущего года в области зарегистрировано 680 пожаров, в результате которых пострадали и получили ожоги различной степени 23 человека. Многие граждане считают, что пожар - это несчастный случай и происходит он случайно, по причинам, не зависящим от них самих, однако в том, что он происходит, в большинстве случаев виноваты непосредственно сами люди. Статистика свидетельствует, что более 86 процентов пожаров происходит в жилых домах граждан.

Одной из мер по предупреждению пожаров является проводимый в области "Месячник пожарной безопасности", основные цели которого заключаются в проведении разъяснительной работы с руководителями и коллективом предприятий, учебных и лечебных учреждений, разъяснении гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности и принятии всех мер по устранению противопожарных недостатков, которые могут послужить причиной возникновения пожара.

Инспекторам по пожарной безопасности было поручено ответственности подойти к проверке предприятий и социальных объектов. На объектах с массовым пребыванием людей, в школах, колледжах, лечебных учреждениях необходимо убедиться, что различные предметы не загораживают основные выходы из зданий и помещений, ещё раз проверить исправность дверных запорных устройств для быстрой эвакуации людей в случае необходимости, укомплектованию объектов первичными средствами пожаротушения.

В ходе бесед с руководителями объектов, учебных и лечебных учреждений, гражданам напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Главное, чтобы люди осознали, что предотвращение пожаров является одной из важных задач не только для сотрудников службы пожарной безопасности, но и всей общественности, каждого жителя города или района.

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