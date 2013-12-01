Возникновение и развитие народной борьбы кураш

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Борьба является одним из наиболее древних, общедоступных и распространенных национальных видов спорта. Успех школы спортивной борьбы (классической, вольной, самбо и дзюдо) во многом определяется тем, что почти во всех республиках широко развиты национальные виды борьбы: узбекская борьба (кураш), грузинская борьба (чидаоба), киргизская (курес), молдавская (тринтэ) и многие другие. Их более 40.

В Узбекистане существует два разных по техническим и тактическим приемам, резко отличающихся друг от друга видов борьбы кураш. Разделение это историческое и имеет свои территориальные границы, а именно – национальная борьба по бухарским правилам распространена в Каракалпакстане, Бухарской, Джизакской, Самаркандской областях. Приемы борьбы по ферганским правилам действуют на территории Ташкентской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областей.

Борьба кураш возникла в глубокой древности. У древнеримского писателя Элиана имеются сведения о том, что в племени саков были весьма распространены состязания по борьбе, ставшие любимым народным обычаем. По его свидетельству, юноша из племени саков получал право жениться на девушке только при условии, если он побеждал ее в борьбе. Некоторые археологические находки так же говорят о том, что состязание по борьбе было одним из народных обычаев предков узбеков. Например, при раскопках крепости Джанбас-кала (17-й век до н.э.), было обнаружено ее четкое разделение на две части. Профессор С.П.Толстой считает эту структуру города доказательством существования в нем двух видов народной общины. Здесь существовал обычай-борьба между горожанами, которая имела ритуальный характер и проводилась в день празднования нового года (Навруза).

Из древних летописей известно, что в Фергане в новогодний праздник проводилась традиционная ритуальная борьба между двумя частями города, каждая из которых выставляла своих борцов.

При археологических раскопках найдены фигурки бойцов, изображающие момент схватки. Например, на бокале для вина, найденном в Кой-Кырылганкалэ (4-3-й века до н.э.), изображена мужская фигура в позе кулачного бойца. В записях греческого историка Помпея Трога (1-й век до н.э.) упоминаются древние племена, населявшие некогда территорию современного Узбекистана, которые были искуссными борцами, кулачными бойцами, наездниками-стрелками, копьеметателями, лучниками, т.е. владели боевыми искусствами.

Историк, этнограф и лингвист Махмуд Кашгарий в известном труде "Собрание тюркской словесности" пишет о схватках палванов, которые, взявшись за пояса, сгибали противнику шею и добивались победы в поединках, применяя быстроту и ловкость ног.

Празднование Навруза в столице древней Согдианы - Самарканде всегда сопровождалось народными празднествами, на которых выступали представители народного искусства (бахши, сказатели, музыканты, канатоходцы). В таких празднествах народ с большим интересом смотрел выступления канатоходцев, скачки. Обязательным, почти ритуальным зрелищем каждого праздника являлась народная борьба кураш. Ежегодно в результате состязаний один из курашистов получал звание палвана Согдианы. На празднествах он сидел на почетном месте и вызывал на единоборство любого желающего.

Перед сражениями армий каждая враждующая сторона выставляла из своего войска сильнейшего палвана. Они могли сражаться мечом, копьем, луком или стрелой. Если бой не имел стремительного исхода, а все орудия боя приходили в негодность, то начиналась рукопашная схватка, во время которой один из соперников стремился стащить другого с коня и растоптать его. Войско, представителем которого был побежденный палван, считало себя побежденным. Говорят: "И один в поле воин". Чтобы понять этот афоризм, надо заглянуть вглубь истории, когда конфликты между государствами и племенами решались в поединке их сильнейших представителей. Этот ритуал или традиция ведения военных действий в древней Согдиане предотвращали кровопролитие.

Отголосками этого древнего обычая является прием "огдариш" (стаскивание с коня), используемый в конных состязаниях. Если никто из противников после стаскивания с коня не погибал, то битва продолжалась в виде состязания в силе на поясах. Победа присуждалась тому, кто добивался смерти своего соперника, а следовательно и победы своему войску.

Квинт Курций Руф (греческий историк) пишет, что войска Александра Македонского при завоевании Средней Азии однажды захватили в плен 30 богатырей. Зная, что их ожидает смерть, они вели себя мужественно - пели, танцевали, выражая свое пренебрежение к смерти. Александр Македонский сохранил жизнь этим людям, оценив их стойкость и мужество.

Сохранилось предание, которое имеет историческую основу. Когда арабы подошли к Самарканду и пробили стену крепости, у стены встал богатырь, который долгое время смог противостоять арабскому войску и не пускал их в город. Его имя не сохранилось в истории, но известно, что только одним мечом он истребил около тысячи врагов, но в итоге пал в неравной схватке.

Как видно, с древних времен народные богатыри – палваны, отличались большой физической силой и выносливостью, мужеством и благородством. Они вставали на защиту Родины, отстаивали справедливость. Многое о народных героях мы узнаем из литературы прошлого. Например, в поэме "Шахнама" Фирдауси прославляет народных богатырей и призывает народ бороться против иноземных захватчиков.

В истории и памяти народа хранятся имена и подвиги палванов прошлого и настоящего. Арабские завоеватели налагали запрет на развитие военного дела и спорта у народов Средней Азии, однако искусство наездников и палванов продолжало развиваться. Арабский географ 10-го века Мадиси сообщал, что в Самарканде, Балхе, Кургане в дни священного праздника Курбан-байрама постоянно проводилась борьба, которая привлекала больше количество зрителей.

Ценные сведения о народной борьбе кураш содержатся в узбекском фольклоре. Из произведений этого жанра мы узнаем не только о самом факте существования кураша, но и о его особенностях, условиях и технике борьбы. Спортивная народная борьба отражена и в сказках. Например, в известной сказке "Хасан и Зухра". "Месяц за месяцам, год за годом - прошло 7 лет. Хасан и Зухра подросли. Стал однажды Хасан бороться с ребятами, и всех мальчиков в кишлаке поборол. И чем дальше рос Хасан, тем сильнее он становился. Начал и взрослых людей в борьбе одолевать. Вырос Хасан стройным джигитом и прозвали его люди "Хасан-богатырь". В сказке "Тулганой" описывается боевой эпизод. Войска каганского хана пошли войной на Ура-Тюбе. Когда каганские н уратюбинские войска сошлись, они выстроились друг против друга. Каганские богатыри выехали вперед и вызвали на поединок палванов уратюбинцев. Вызов принял уратюбинский богатырь Аланназар и победил каганских борцов. Этот эпизод говорит о том, что борцовские поединки являлись средством не только победы над противником, но и оказывали нравственное воздействие на них.

Судя по этим сказкам борьбой начинали заниматься еще с раннего детства, чтобы достигнув юношества, стать опытным борцом, способным нести военную службу или выступать в спортивных состязаниях за свое племя или позднее город.