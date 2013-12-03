Праздничное мероприятие в Бухарском УВД

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря в Бухарском областном управлении внутренних дел состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию очередной годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан.

На собрании были отмечены роль и значение Конституции в построении независимого, экономически развитого и политически стабильного государства. Прозвучала информация, что за годы независимости в стране осуществлены масштабные преобразования, достигнуты значительные успехи в развитии экономики, совершенствовании национального законодательства, основанного на Конституции. Одним словом, Конституция является гарантом стабильности и процветания Республики.

На мероприятии были награждены офицеры и рядовые сотрудники органов внутренних дел, которые в связи с празднованием Дня Конституции получили памятные подарки, денежные премии, благодарности и почетные грамоты за достойную службу.