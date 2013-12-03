Презентация программы подготовки кадров для туризма

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря, в понедельник, в Бухарском колледже туризма состоялась презентация программы подготовки кадров в сфере гостиничного хозяйства и туризма. На мероприятие были приглашены преподаватели и ученики с различных образовательных учреждений, а также руководители гостиничных комплексов и туристических компаний.

На презентации был представлен опыт образовательной деятельности не только отмеченного учреждения, но и ряда других учебных заведений, ведущих подготовку кадров для туристической отрасли, функционирующих в Республике. После ознакомления участников с общими сведениями о всех образовательных учреждениях Узбекистана в данной отрасли была представлена детальная информация о Бухарском колледже туризма.

Сегодня в колледже обучаются 1064 учащихся по направлениям: "Организация туристического сервиса и бухгалтерского учета", "Повара иностранной и национальной кухни", "Организатор гостиничного и ресторанного бизнеса", "Информационные технологии и модельер-дизайнер". По окончании учебы они получают специальность "Сервис в туризме", "Бизнес туризма и туристических услуг". Сегодня это учебное заведение располагает лучшей в регионе материально-технической базой. Помимо традиционных учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием и наглядными пособиями, к услугам учащихся учебный ресторан, столовая на 150 посадочных мест, учебная кухня, оснащенная всем необходимым инвентарем, учебный класс - гостиничный номер, швейный цех, где установлено 14 швейных машинок немецкого и российского производства. Имеются 3 лингафонных кабинета для изучения иностранных языков и 4 компьютерных класса, подключенных к сетям Интернет и ZiyoNet. Для иногородних студентов имеется общежитие на 360 мест.

- Юноши и девушки получают у нас не только образование, но и профессиональные навыки по 7 направлениям,- говорит директор колледжа туризма, кандидат технических наук Ботир Саломов. В прошлом году колледж окончили 267 человек, 27 из них поступили в высшие учебные заведения, а остальные нашли работу по обретенным специальностям в различных гостиницах города, частных туристических фирмах, ресторанах. Если раньше к нам приезжали в основном туристы из Испании, Италии, Франции и Германии, сегодня к нам едут посмотреть наши знаменитые исторические памятники из США, Японии, Южной Кореи, Пакистана, Тайваня, Уругвая, Малайзии, России. Большой поток иностранных туристов требует соответствующего уровня развития этой отрасли, в первую очередь, характеризующегося квалифицированными кадрами.

Выпускники этого колледжа продолжают учебу в таких высших учебных заведениях, как Ташкентский филиал Сингапурского университета развития менеджмента, Ташкентский филиал Вестминстерского университета, Ташкентский архитектурно-строительный институт, Псковский государственный университет, Лондонская высшая школа финансов и бизнеса и других. В 2013-2014 учебном году колледж окончат 330 юношей и девушек, и хотя до выпускных экзаменов еще далеко, но уже сейчас составляются трехсторонние договора - колледж, выпускник и работодатель.

Преподаватели колледжа повышают свою квалификацию за рубежом, в Ташкентском филиале Сингапурского университета развития менеджмента, Самаркандском институте экономики и сервиса, Ташкентском экономическом университете, учебном центре НК "Узбектуризм". Также колледж тесно сотрудничает с компанией "Бухоротурист", вузами города и республиканским научно-учебным консалтинговым центром при НК "Узбектуризм". Колледжем подписаны меморандумы о заключении договора на осуществление совместного проекта между Римской высшей школой туризма "TUGENIO CARBONE" (Италия), Стамбульским лицеем туризма и гостиничного хозяйства (Турция) и Австрийским Бад-Глехснбергским колледжем туризма.

Также на презентации было отмечено о развитии спорта и приобщении студентов к спортивному образу жизни. В учебном заведении действуют различные спортивные секции, регулярно проводятся спортивные состязания, творческие встречи, семинары, заседания "круглых столов", КВН, что способствует воспитанию всесторонне развитого молодого поколения.

Подводя итоги образовательной деятельности колледжа, акцент был сделан на вклад учреждения в развитие туризма в регионе. В настоящее время в Бухарской области действуют 9 туристических фирм, 72 гостиницы, способные принимать и одновременно обслужить до 3 тысяч человек в день. Если в 2010 году в области побывало свыше 90 тысяч иностранных туристов, то по итогам 2012 года этот показатель превысил 120-тысячную отметку. Доход от оказанных услуг составил 10 миллардов сумов.