



Узбекистан и Япония обсудили график предстоящих контактов



ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като.



Встреча была посвящена обсуждению практических аспектов двусторонних отношений, хода реализации совместных проектов в инвестиционной и торгово-экономической сферах, а также перспектив участия японских компаний в реализации ряда инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.



Кроме того, были рассмотрены предложения по графику проведения двусторонних мероприятий на межправительственном и межпарламентском уровнях, предстоящих контактов между министерствами и ведомствами двух стран для выполнения ранее достигнутых договоренностей в различных сферах сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи