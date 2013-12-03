



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с европейскими странами



ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Главой Делегации Европейского Союза, Послом Юрием Штерком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаком-Анри Эльсом, заместителями Послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элисон Беккет и Федеративной Республики Германия Торстеном Гёлером. Стороны обменялись мнениями по отдельным вопросам регионального характера, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи