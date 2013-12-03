Президент Узбекистана принял главу "Лукойла"

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов провел встречу в резиденции Оксарой с президентом ОАО "Нефтяная компания "Лукойл" Вагитом Алекперовым. Встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, в частности, были рассмотрены ход проектирования и вопросы строительства современного газоперерабатывающего завода в Бухарской области, а также обсуждены вопросы активизации сотрудничества на месторождениях Устюрта.

Стороны также обсудили ход реализации осуществляемых "Лукойлом" в Узбекистане проектов, включающих геологоразведочные работы на участках Хаузак, Шады, Кунград и Кандымской группы месторождений, разработку участков Юго-западного Гиссара и Устюртского региона и сейсморазведочные работы на территории Аральского блока. Было отмечено, что реализация этих 3 проектов даст новый импульс долгосрочному партнерству. При этом инвестиционная программа компании в ближайшие 5 лет составит около 5 миллиардов долларов.

УЗИНФОРМ