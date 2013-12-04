В Бухарском районе открылся новый СВП

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском районе в махалле "Туркон" открылся новый сельский врачебный пункт с одноименным названием, который будет обслуживать 2,5 тысячи местных жителей.

В этом врачебном пункте есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний, сдачи анализов, стоматологический кабинет и дневной стационар на 10 мест. Здесь работают квалифицированные специалисты - 2 врача с высшей категорией и 5 медицинских сестер, имеющие немалый стаж работы. С открытием врачебного пункта его персонал уже в ближайшее время займется проведением разъяснительной и профилактической работы с жителями махалли "Туркон", направленной на охрану материнства и детства, укрепление репродуктивного здоровья местного населения схода.

Наряду с основной деятельностью работники сельского пункта будут проводить пропагандистскую работу в учебных заведениях Бухарского района, призванную приобщить молодежь к здоровому образу жизни.