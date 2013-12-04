Подготовка к зиме

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря в Гиждуванском районном хокимияте состоялось собрание, в ходе которого были рассмотрены вопросы подготовки социальных объектов к зимнему периоду.

Как было отмечено, на выполнение намеченных мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду из местного бюджета израсходовано свыше 436,7 миллиона сумов и 76,8 миллиона сумов спонсорских средств. В рамках подготовительных работ к осенне-зимнему периоду осуществлен ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, газовых сетей, 76 котельных и 122 отопительных котла. Выполнены работы по ремонту 5600 кв.м. кровли различных социальных объектов.

Значительная работа выполнена и в учреждениях народного образования, на которые израсходовано 892,63 миллиона сумов бюджетных и 24,8 миллиона сумов спонсорских средств. В частности, в соответствии с разработанным планом в общеобразовательных школах №№ 15, 46 установлены новые котлы для отопления, школах №№ 17, 22, 36 и детских дошкольных учреждениях №№ 12, 58, 16 выполнен капитальный ремонт кровли. В 6 школах районного центра отремонтированы системы внешнего и внутреннего отопления, осуществлена изоляция теплотрасс, их очистка под давлением, Проведена замена 700 кв.м стекол, ремонт 156 отопительных печей. В целях обеспечения теплом запасено 1049,9 тонны угля. Проведены работы по ремонту газового и электрооборудования.

Особое внимание было уделено состоянию функционирования медицинских учреждений района в холодный период. Согласно представленным данным, в медицинских учреждениях района установлены четыре современные котельни, осуществлен ремонт 9 газораспределителей, а также всех электросетей и трансформаторов, запасено 156 тонн угля. Было принято решение отправить рабочую группу хокимията для ознакомления с ситуацией на месте.