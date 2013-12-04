Новый глава новозеландской дипмиссии в Узбекистане приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Новой Зеландии в стране (с резиденцией в Москве) Хэмишем Невиллом Фрэнсисом Купером, вручившим министру свои верительные грамоты, адресованные Президенту Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, сферах торговли, экономики, реализации инвестиционных проектов в области производства и переработки продуктов питания, горнодобывающей промышленности, автомобилестроения, производства возобновляемой энергии и других, уделив отдельное внимание вопросам совместной работы над нормативно-правовой базой отношений, прежде всего в экономической сфере, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Собеседники также обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

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