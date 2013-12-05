



Обсуждены вопросы реализации узбекско-британских договоренностей



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джорджем Эдгаром. В ходе беседы стороны обсудили практические вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров делегаций двух стран в столице Соединенного Королевства Лондоне 19-22 ноября текущего года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. Напомним, на межмидовских консультациях в Лондоне стороны обсудили практические аспекты межгосударственного взаимодействия в политической, экономической и военно-технической отраслях, сферах науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи