Глава МИД Узбекистана принял нового посла Австралии

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в стране (с резиденцией в Москве) Полом Эндрю Майлером, вручившим ему свои верительные грамоты, адресованные Президенту Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в рамках международных организаций, текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики, инвестиций, а также гуманитарной сфере, сообщает МИД Узбекистана.

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