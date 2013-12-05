В МИД Узбекистана приняли посла Новой Зеландии

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча Чрезвычайным и Полномочным Послом Новой Зеландии (с резиденцией в Москве) Хэмишем Невиллом Фрэнсисом Купером, накануне приступившим к исполнению обязанностей главы дипломатической миссии своей страны.

В ходе переговоров стороны рассмотрели практические аспекты двусторонних отношений, включая вопросы договорно-правовой базы, а также сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, отметили важность углубления узбекско-новозеландского диалога в различных сферах, придания ему регулярного и многоуровневого характера.

Кроме того, была подтверждена взаимная заинтересованность в активизации торгово-экономических связей, реализации совместных инвестиционных проектов, создании высокотехнологичных производств, сообщает МИД Узбекистана.

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