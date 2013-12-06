В Андижане школьники начали бесплатно ездить на общественном транспорте

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Андижане решили предоставить местным школьникам льготы по проезду на общественном транспорте, предоставив им в канун Дня Конституции Узбекистана право бесплатного проезда из дома в школу и обратно.

Как пояснил корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" начальник областного регионального отдела агентства "Узавтодарётранс" Улугбек Маниязов, учащихся школ обслуживают два автотранспортных предприятия областного центра.

"Они имеют в своем в своем распоряжении 165 автобусов, которые курсируют по 9 маршрутам, и уже начали бесплатно перевозить школьников", – говорит он.

К первопроходцам также присоединились водители маршруток – "Газелей" и "Дамасов", – принадлежащих 45 обществам с ограниченной ответственностью, перевозящих пассажиров.

А в ближайшем будущем подобные льготы будут введены и для учащихся профессиональных колледжей.

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