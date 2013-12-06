В Избаскане провели бесплатный осмотр населения

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря в Избасканском районе Андижанской области провели бесплатный медицинский осмотр населения под девизом "Никто не останется без внимания и поддержки".

Врачи Андижанского государственного медицинского института, других медицинских учреждений вели прием в районной многопрофильной поликлинике, куда были приглашены нуждающиеся в социальной поддержке – одинокие и престарелые, инвалиды второй мировой войны, работники тыла, многодетные матери, нуждающиеся в лечении. Было проведено их обследование, назначено соответствующее лечение.

Тех, кто не смог по состоянию здоровья приехать в поликлинику, врачи навестили на дому. Свою признательность медикам выразил инвалид I группы, участник Второй мировой войны Мамидолим Мадалиев. К нему домой приехали сразу три специалиста – кардиолог, окулист, невропатолог. Они выписали ветерану необходимые лекарства, поддержали добрым словом.

Акция в преддверии 21-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан прошла в рамках выполнения Государственной программы "Год благополучия и процветания".

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