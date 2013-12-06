В Андижане открылся теннисный турнир

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. В среду, 4 декабря, в Андижанской школе тенниса открылся турнир, посвященный Дню Конституции Республики Узбекистан.

В соревновании участвуют молодые спортсмены из городов и районов Андижанской, Джизакской, а также соседних Наманганской, и Ферганской областей.

На торжественном открытии турнира заместитель хокима области Ш. Турсунов горячо поздравил его участников с наступающим праздником. Под звуки Гимна Республики Узбекистан был поднят флаг соревнований.

Свыше 350 спортсменов разделены по нескольким возрастным группам. Состязания мастеров большой ракетки завершатся в ближайшую субботу.

К открытию турнира была подготовлена большая концертная программа артистов самодеятельных коллективов областного управления народного образования и управления по делам культуры и спорта.

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