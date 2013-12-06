Китайский посол нанес визит в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Сяо, завершающий свою миссию в Узбекистане, был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов углубления межгосударственного сотрудничества по всем направлениям, среди которых наиболее приоритетными были названы торговля, экономика и реализация инвестиционных проектов.

Также послу была выражена благодарность за его успешную работу и конструктивный вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелания успехов на новом месте назначения, сообщает пресс-служба МИД.

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