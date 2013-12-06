



Ислам Каримов выразил соболезнования по случаю кончины Нельсона Манделы



ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов выразил соболезнования Президенту Южно-Африканской Республики Джейкобу Зуме в связи с кончиной видного политического деятеля, бывшего Президента страны, лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы. Нельсон Мандела умер в возрасте 95 лет. Он был лидером партии "Африканский национальный конгресс", борьбой за права чернокожих и первым темнокожим президентом ЮАР (1994-1999). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи