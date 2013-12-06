В честь Дня Конституции Узбекистана вручены высокие государственные награды

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в резиденции Оксарой Президент Узбекистана вручил высокие государственные награды группе граждан и соотечественников по случаю празднования Дня Конституции страны. Почетные звания, ордена и медали были вручены за большой вклад в развитие страны, повышение экономического потенциала государства, дальнейшее укрепление мирной и спокойной жизни, за достижения в социально-экономической, научно-технической и духовно-просветительской сферах.

В своей речи, обращенной к собравшимся, узбекский лидер подчеркнул достижения страны за годы независимости, выразил уважение, пожелал им здоровья, успехов, мира и благополучия.

УЗИНФОРМ