Во Дворце форумов прошло торжественное собрание

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в честь празднования Дня Конституции Республики Узбекистан во Дворце форумов в Ташкенте состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие Президент Ислам Каримов, хоким Ташкента Р.Усманов, государственные и общественные деятели, представители науки, культуры и искусства, общественности столицы, посольств зарубежных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в стране.

Перед собравшимися выступил с речью глава государства, отметивший проводимые в стране преобразования и реформы по повышению уровня жизни населения, достигнутые успехи и новые перспективы. Кроме того, в рамках встречи узбекский лидер предложил объявить 2014 год Годом здорового ребенка.

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