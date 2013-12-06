В Москве прошли узбекско-российские политические консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в Москве прошли политические консультации делегаций министерств иностранных дел Узбекистана и Российской Федерации, организованные в рамках реализации Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами обеих стран на текущий год.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-российского взаимодействия в двустороннем формате и в рамках СНГ, сообщает МИД Узбекистана.

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