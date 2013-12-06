Узбекская делегация приняла участие в саммите СМИД ОБСЕ

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в Киеве завершилось двухдневное 20-е заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, председателем в которой в нынешнем году была Украина.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества между странами-участницами ОБСЕ и партнерами на пространстве ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения, а председательство в ОБСЕ перешло от Украины Швейцарии.

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