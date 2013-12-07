Празднование Дня Конституции

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря в Бухарском татаро-башкирском культурном центре состоялось празднование очередной годовщины Конституции Узбекистана, в котором приняли участие представители всех других национальных культурных центров.

К каждой знаменательной дате активисты татаро-башкирского центра готовятся очень тщательно, устраивают ярмарку с презентацией традиционных блюд, одежды, ручных поделок, концертными номерами художественной самодеятельности. И в этот раз культурно-развлекательная программа организаторов праздника оказалась очень насыщенной и интересной. Сначала с приветственным словом и поздравлениями выступила председатель татаро-башкирского культурного центра Камила Галимова. Затем со сцены прозвучали песни на татарском, башкирском, узбекском, русском и других языках. Проведены различные конкурсы на знание положений Конституции, общеправовых дисциплин и развлекательные конкурсы. В программу праздника также вошли выступления участников клуба любителей песни при центре "Иптэшлэр" и звезд бухарской эстрады.

За 20 лет деятельности членами центра сделано немало в области духовно-просветительской работы. Все мероприятия направлены на знакомство и развитие своего родного языка, сохранение и продолжение национальных традиций и обычаев языка и культуры.

Ежегодно в апреле проводится празднование дня рождения татарского народного поэта Г.Тукая, дней татарского языка, татарской кулинарии и праздник "Карга Буткасы". Пользуется большой популярностью у жителей города Бухары и национальный праздник "Чак-чак байрам". Это своеобразный смотр-конкурс традиционной кулинарии и моды. Самым ярким событием, которое проводит центр, является традиционный праздник "Сабантуй". К примеру, в этом году на "Сабантуй" приезжал заслуженный артист Татарстана Рамиль Миндияр.

Кроме того, центр ведет и социальную работу по поддержке и оказанию помощи пенсионерам, ветеранам войны. Ежегодно в День памяти и почестей центр организует акцию. Активисты навещают ветеранов войны и поздравляют их с праздником, вручают подарки.

В центре ведется большая работа с молодежью по изучению татарского языка, традиций и обычаев. При центре имеется большая библиотека, в которой свыше ста книг на татарском языке, диски с классической музыкой татарских композиторов и фольклорная музыка, коллекция татарских фильмов.

Свою деятельность центр осуществляет в тесном контакте с бухарским областным и городским хокимиятами, областным управлением по делам культуры и спорта, постоянным представительством Республики Татарстан и Посольством Российской Федерации в Узбекистане, которые постоянно оказывают помощь в проведении мероприятий и праздников. Центр совместно с другими национальными культурными центрами - русским, немецким, польским, турецким, азербайджанским, туркменским и другими принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в области и других центрах.