В Генеральной прокуратуре Узбекистана прошло координационное совещание

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря в Генеральной прокуратуре Узбекистана состоялось координационное совещание республиканских правоохранительных органов.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов соблюдения законов при объединении и выделении уголовных дел, направлении их по территориальности и подследственности, исчислении сроков следствия, вопросов законности рассмотрения органами предварительного следствия и дознания заявлений и сообщений о преступлениях, и обеспечения при этом прав и свобод граждан, устранения недостатков в данной сфере. Также было рассмотрено состояние исполнения Законов Республики Узбекистан "О борьбе с терроризмом" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма".

Отдельной темой заседания стала резкая критика недостатков, допущенных при обеспечении соблюдений требований уголовно-процессуального законодательства в ходе разрешения заявлений и сообщений данной категории, в особенности таких фактов серьезных нарушений закона, как укрытие преступлений от учета. Участники заседания уделили особое внимание причинам и условиям, способствовавшим возниконовению таких негативных фактов, отметили необходимость принятия строгих мер по их предупреждению.

Исходя из требований Законов "О борьбе с терроризмом" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" указана необходимость предупреждения проявлений религиозного экстремизма и терроризма, преступлений, связанных с финансированием терроризма и посягательством на конституционный строй, улучшения состояния подследственных и оперативно-розыскных работ по данному направлению, повышения эффективности прокурорского и ведомственного надзора.

По обсужденным вопросам были заслушаны доклады ответственных за данные сферы руководителей органов внутренних дел, прокуратуры и таможни.

На координационном совещании приняты решения, направленные на устранение указанных недостатков и повышение эффективности деятельности в этих областях. Решения направлены для обеспечения исполнения в соответствующие органы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

УЗИНФОРМ