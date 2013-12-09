В Ташкенте пройдет отчетно-выборная конференция Федерации футбола Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Во вторник, 10 декабря, в Ташкенте в зале заседаний ФФУ пройдет традиционная отчетная конференция Федерации футбола Узбекистана, посвященная подведению итогов за истекший год и определению задач и перспектив на следующий.

На повестку дня отчетно-выборной конференции будет вынесено обсуждение:

отчета о проделанной работе Федерации футбола Узбекистана за 2009-2013 годы;

отчета контрольно-ревизионной комиссии ФФУ за 2009-2013 годы;

утверждения решений исполкома ФФУ за 2013 год,

а также других тем, сообщает пресс-служба ФФУ.

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