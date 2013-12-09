На АГМК подведены итоги за ноябрь

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. В конце прошлой рабочей недели на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате состоялось еженедельное совещание с участием руководителей комбината, начальников отделов и главных специалистов управления АГМК, первых руководителей цехов и подразделений комбината, которое прошло под председательством генерального директора АГМК Александра Фарманова.

Совещание было посвящено подведению итогов работы комбината в ноябре текущего года.

Согласно озвученным на совещании данным, переработка медного сырья осуществлена на 100,2% (МОФ - 100,1%, МОФ-2 – 100,7%). План по содержанию меди в концентрате выполнен на 100,7%, молибдена – на 102,6%. Выпуск меди черновой и меди анодной составил 100,0%, меди катодной – 102,1%.

Товарной продукции в действующих ценах произведено на 100,0%, в сопоставимых ценах – на 100,1%.

План по добыче медной руды выполнен на 103,7%, в том числе рудником Кальмакыр – на 102,9%, карьером Сары-Чеку – на 105,5%.

Темп роста по этому показателю составил 107,6%. Вскрышные работы осуществлены на 113,5% (114,4% - рудник Кальмакыр, 105,5% - карьер Сары-Чеку).

В плане отработали золотодобывающие предприятия. Так, добыча золотосодержащей руды составила 105,0%, ее переработка – 104,0%. Выполнены показатели по содержанию металлов в полуфабрикатах.

Практически со всеми своими показателями справились НПЦ "Геология цветных металлов" и р/у "Хандиза".

План по выпуску медного купороса выполнен на 126,4%, эмальпровода – на 100,0%, товаров народного потребления в действующих ценах с НДС – на 100,2%. Платных услуг населению в действующих ценах оказано на 109,1%.

Однако, как было отмечено, из-за неудовлетворительной обстановки по охране труда и технике безопасности, выразившейся в допущенных несчастных случаях, нельзя говорить о хорошей работе в прошедшем месяце. В связи с этим в ходе совещания большое внимание было уделено состоянию дел по ОТ и ТБ в цехах и подразделениях комбината.

Отдельно был рассмотрен вопрос о завершении года и работе в первые месяцы следующего года.

Также были даны разъяснения по платежам за коммунальные услуги и выработан оптимальный механизм оплаты счетов работниками цехов и подразделений за электроэнергию и газ, сообщает пресс-служба комбината.

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