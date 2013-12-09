В столице завершилась "Ташкентская зима"

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря в Ташкенте завершились соревнования по шахматам "Ташкентская зима", которые проводились Федерацией шахмат Узбекистана с 26 ноября в целях популяризации и развития массовости шахмат в Узбекистане, сохранения и умножения культурных и спортвных традиций, а также повышения мастерства спортсменов страны.

В рамках соревнований было проведено 2 турнира с международным обсчетом рейтинга: соревнования по быстрым шахматам (26-28 ноября) в 7 туров и традиционный шахматный турнир по системе в 9 туров (29 ноября - 7 декабря).

В рапид-турнире контроль времени составлял 15 минут плюс 5 секунд за ход, начиная с первого, каждому игроку до конца партии. Победителем стал Галямов Вильдан (рейтинг 2168), набравший 6 очков, второе и третье места разделили Ирина Геворкян (2184) и Мохинур Кахрамонова (1998) с 6 и 5 очками соответственно.

В традиционном турнире контроль времени составлял 90 минут плюс 30 секунд за ход, начиная с первого, каждому игроку до конца партии. Победителями стали Эльбек Аликулов (рейтинг 2164), набравший 7 очков, Севара Баймурадова (2106) и Сарвиноз Курбонбоева (2143), завершившие состязания с 6,5 очками.

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