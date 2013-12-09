В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по карате среди клубов 2015 года

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. 8 декабря из Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты), где проходили 12-й чемпионат Азии по карате среди взрослых и 13-й среди кадетов и юниоров, вернулась сборная команда Узбекистана, в копилке которой оказалось 4 медали - по 2 золотого и серебряного достоинства.

Как сообщает Республиканский центр развития восточных единоборств Узбекистана, награды высшего достоинства на счету Барно Мирзаевой и Садриддина Сайматова, серебряные - Бекзода Туйгунова и Абдулазиза Отабаева.

Кроме того, в рамках состязаний состоялся Конгресс Азиатской федерации карате, на котором единогласным решением право проведения чемпионата Азии среди клубов в 2015 году было предоставлено столице Узбекистана городу Ташкенту.

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