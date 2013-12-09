Два коммерческих банка Узбекистана стали партнерами АБР

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе Азиатский банк развития (АБР) в целях содействия развитию торговли подписал соглашение с двумя коммерческими банками Узбекистана, ОАКБ "Узпромстройбанк" и ОАИКБ "Ипак Йули", пополнившими список из более чем 200 банков-партнеров, через которые АБР предоставляет гарантии и займы для проведения торговых операций в рамках Программы торгового финансирования.

Как сообщает пресс-служба АБР, Программа торгового финансирования ставит целью поддержку развития торговли, экономического роста и создание новых рабочих мест, восполнение дефицита на рынках, мобилизацию капитала частного сектора и участия частного сектора в развитии Азии.

В Узбекистане Программой торгового финансирования АБР осуществлено финансирование 125 сделок на общую сумму 839 млн. долларов США для поддержки развития торговли. В Узбекистане 69% торговых операций, поддержанных программой торгового финансирования, софинансировалось частным сектором.

В рамках программы торгового финансирования было осуществлено более 7500 сделок по поддержке торговых операций более чем на 14 млрд. долларов США с более 3500 малыми и средними предприятиями.

Программа торгового финансирования реализуется в 18 развивающихся странах-членах АБР с наиболее активными бенефициарами, расположенными в Бангладеш, Пакистане, Вьетнаме, Шри-Ланке и Узбекистане. Программа торгового финансирования нацелена на поддержку в наиболее сложных рынках, где дефицит на рынках относительно наибольший.

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