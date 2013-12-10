Обсуждены вопросы подготовки кадров и внедрения научных разработок в телекоммуникационные системы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря в Ташкенте в Центре телекоммуникаций и развития персонала акционерной компании "Узбектелеком" была проведена встреча за "круглым столом", посвященная обсуждению вопросов повышения уровня подготовки кадров и внедрения научных разработок в телекоммуникационные системы Республики, для участия в которой были приглашены ведущие ученые Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), руководящие специалисты компании "Узбектелеком" и ответственные работники Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан.

"Круглый стол" прошел под председательством заместителя председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, ректора ТУИТ Хакима Мухитдинова, сообащет пресс-служба АК.

Дискуссии "круглого стола" были посвящены проблемам повышения уровня подготовки специалистов бакалавриата и магистратуры ТУИТ, что требует приближения тематики выполняемых курсовых работ и магистерских диссертаций к проблемам и задачам отрасли и совершенствования телекоммуникационных систем, оказанию практической помощи со стороны структур компании "Узбектелеком" в развитии учебно-технической базы университета, создании учебных лабораторий и стендов, обеспечении места летней практики студентов.

Также участники встречи уделили особое внимание более тесному сотрудничеству в сфере науки и новых технологий. Была детально освещена тематика научных исследований, проводимых учеными ТУИТ, дан анализ степени их внедрения в сферу телекоммуникаций.

В двустороннем порядке обсуждались такие актуальные вопросы, как программная поддержка биллинговых систем и аутсорсинга, внедрение NGN- и ГИС-технологий, мониторинг информационных ресурсов, IP-телефония. Были также рассмотрены вопросы создания и внедрения аппаратно-программных средств управления сетями, контроля и совершенствования трафика, расширения видов услуг населению. Отдельно было уделено внимание вопросам информационной безопасности, развитию оптоволоконных канальных и абонентских средств.

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