На повестку дня совещания вынесены актуальные вопросы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. На очередном совещании, прошедшем в областной администрации 9 декабря, был рассмотрен вопрос о заготовке в хранилищах на зимний период основных видов сельскохозяйственной продукции.

По данному вопросу отчитались руководители заготовительных организаций и крупных хозяйств, занимающихся производством сельхозпродукции.

Также на совещании был рассмотрен вопрос исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года "О внедрении электронного правительства", рассказано об оказании населению государственных интерактивных услуг посредством официальных областных веб-сайтов, о внедрении в управлениях, организациях и на предприятиях области эффективной системы информационно-коммуникационных технологий.

Вел совещание хоким Навоийской области Э.Турдимов. В заключение руководителям предприятий и организаций были даны конкретные задания по выполнению вопросов, рассмотренных на "часе хокима".

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