Глава МИД Узбекистана встретился с заместителем госсекретаря Соединенных штатов

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря в рамках визита делегации узбекского внешнеполитического ведомства в США для участия в 4-м раунде политических консультаций между двумя странами министр иностранных дел Узбекистана Абудулазиз Камилов провел встречу с с первым заместителем государственного секретаря США Уильямом Джозефом Бернсом.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов выполнения достигнутых ранее двусторонних договоренностей, отдельных вопросов международного и регионального характера, а также текущего состояния и перспектив развития узбекско-американских отношений.

Как сообщает МИД Узбекистана, стороны констатировали поступательное развитие отношений между Узбекистаном и США в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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