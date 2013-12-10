Пенсии в Узбекистане повысят в 1,025 раза

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Министр финансов Узбекистана своим приказом за №2534 утвердил "Положение о порядке перерасчета пенсий", исходящее из Указа Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2013 года №УП-4582 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".

Данное положение содержит указания районным (городским) отделам внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов по срокам и порядку нового исчисления пенсий гражданам Республики, которые будут рассчитываться на основе минимальных размеров заработной платы, приведенных в приложении к утвержденному Положению, с применением индивидуальных коэффициентов заработка, введенных с 1 октября 2011 года.

Напомним, что с 15 декабря 2013 года на территории Республики Узбекистан установлены минимальные месячные размеры:

заработной платы – 96 105 сумов в месяц;

пенсии по возрасту – 187 970 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства –187 970 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 115 340 сумов в месяц.

Ведомости на выплату пенсий и пособий, а также почтовые денежные переводы за декабрь 2013 года районные (городские) отделы внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов обязаны составить в сроки, установленные законодательством, и с учетом повышения их размеров в 1,025 раза.

Как сообщает Государственный налоговый комитет Узбекистана, для расчета пенсии принимается среднемесячный заработок в сумме не выше 8 МРЗП (96 105 сумов х 8 = 768 840 сумов). В случае, если размер новой среднемесячной заработной платы, с учетом применения индивидуального коэффициента заработка, равен или превышает указанную сумму, пенсия перерасчитывается с заработка в сумме не выше 768 840 сумов путем его умножения на процент, принятый для исчисления пенсии в зависимости от длительности стажа работы.

При отсутствии у пенсионеров по возрасту или по инвалидности 1-й и 2-й групп стажа работы, необходимого для установления пенсии, размер пенсии при перерасчете определяется пропорционально имеющемуся стажу.

Во всех случаях надбавки к пенсиям определяются исходя из минимальной заработной платы — 96 105 сумов, устанавливаемой на всей территории Республики с 15 декабря 2013 года в соответствии с Указом Президента №УП-4582.

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