Природа – под защитой закона

Природа – под защитой закона11.12.2013 15:34
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в областном комитете защиты природы прошла встреча за "круглым столом" на тему "Узбекистан на пути строительства конституционного государства".
В мероприятии, организованном областным отделением Экологического движения совместно с областным Кенгашем Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", приняли участие активисты партии и Экодвижения, представители Навоийского регионального отделения независимого института формирования гражданского общества, негосударственных некоммерческих организаций и СМИ.
Участники мероприятия подчеркнули, что на основании Главного Закона страны - Конституции, наша земля, ее подземные богатства, вода, животный и растительный мир, а также другие природные источники, являются общенародным достоянием и охраняются Законом и что необходимо к ним бережное отношение и рациональное их использование.
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