



Природа – под защитой закона



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря в областном комитете защиты природы прошла встреча за "круглым столом" на тему "Узбекистан на пути строительства конституционного государства". В мероприятии, организованном областным отделением Экологического движения совместно с областным Кенгашем Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", приняли участие активисты партии и Экодвижения, представители Навоийского регионального отделения независимого института формирования гражданского общества, негосударственных некоммерческих организаций и СМИ. Участники мероприятия подчеркнули, что на основании Главного Закона страны - Конституции, наша земля, ее подземные богатства, вода, животный и растительный мир, а также другие природные источники, являются общенародным достоянием и охраняются Законом и что необходимо к ним бережное отношение и рациональное их использование. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи