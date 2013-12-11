



Президент Узбекистана поздравил главу Мальты



ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил поздравления Президенту Республики Мальта Джорджу Абела по случаю национального праздника страны – Дня республики. Напомним, День Республики, являющийся одним из главных национальных праздников островного государства, отмечается на Мальте 13 декабря. В этот день была принята Мальтийская Конституция, и Мальта была провозглашена республикой. Ее первым президентом стал сэр Антонио Мамо. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи